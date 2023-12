Le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la Ligue est marqué par le gros choc qui opposera Dakar Sacré Coeur au Jaraaf de Dakar, pensionnaires de l’élite sénégalaise et prétendants pour le trophée final.

Effectué ce matin, le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la Ligue a désigné un duel électrique entre l’ASC Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur. Éliminé en quart de finale lors de la dernière édition, remportée par le Teungueth de Cheikh Gueye, le club sénégalais le plus titré de l’histoire, défiera un calibre, qui occupe actuellement la première place de la Ligue 1 sénégalaise. Cela promet un grand spectacle entre deux favoris au sacre.

Pour les autres affiches, Demba Diop FC voyagera à Saly où il affrontera le Diambars. Guediawaye et As Pikine accueilleront respectivement Walydanne et Ndiambour de Louga. Les passionnés de la deuxième division sénégalaise auront droit à des duels 100% L2 : DUC- HLM, Keur Madior – Oslo F.A et RS Yoff – As Douane. Notons que le champion en titre, Teungueth FC, le finaliste Stade de Mbour, Génération Foot et le Casa Sports sont exemptés pour ce tour. Les matchs de ce 1er tour sont prévus le 24 et 25 janvier 2024.

