En maîtrise sur la rencontre, les Troyens ont dompté Amiens au Stade de l’Aube grâce à des buts de Mouhamed Diop et Rafiki Saïd. Cela faisait 16 mois que l’Estac n’avait pas remporté deux matches de suite. Une véritable satisfaction pour le milieu sénégalais qui estime avoir retrouvé ses sensations.

« Nous sommes contents et soulagés. Cela fait du bien d’enchaîner deux victoires. J’espère que nous allons continuer sur cette lancée et continuer à travailler. Solidarité ? C’était un désavantage en début de saison, car nous encaissions souvent des buts en fin de match. Maintenant, nous commençons à devenir plus collectifs. On commence à être solides aussi et j’espère que ça continue comme ça. Nous préparerons le prochain match, mais je pense que ce sera suffisant si nous parvenons à maintenir cet élan. Nous nous battrons jusqu’au bout. Enfin le vrai Diop ? Lorsqu’il s’agit d’un nouveau championnat, il faut du temps pour s’adapter. Je pense que maintenant je commence à être moi-même, à enchaîner les matchs. J’espère que ça continue comme ça. Ce n’était pas facile au début de saison, surtout avec le changement de poste, mais maintenant je m’adapte bien au rôle de box-to-box, cela me va et me réussit plus tôt bien », a déclaré le joueur sénégalais qui a rejoint cet été le club français en provenance de la Turquie et auteur de son premier but sous les couleurs de Troyes. Après ce résultat Troyes se trouve dans la treizième position, avec 19 points.

🎥 Les réactions de Kyliane Dong et Mouhamed Diop après la victoire face à @AmiensSC ! 💬#ESTACASC 🔵⚪️ pic.twitter.com/uDdNAXkcTA — ESTAC Troyes (@estac_officiel) December 5, 2023

