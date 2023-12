La phase préliminaire de la coupe du monde 2023 a pris fin ce mardi. 24 équipes sont qualifiées pour le tour principal dont le Sénégal qui connait ses prochains adversaires.

Les équipes qualifiées sont reparties en 4 groupes de 6 équipes. Les 8 meilleures passeront en quart de finale. Tandis que les autres joueront les matchs de classement.

Les Lionnes logent dans le groupe 1 avec le Monténégro et la Suède qui dirigent la poule avec 4 points. Ils sont suivis de la Hongrie (2pts), la Croatie (1 pt). Le Sénégal (1pt) et le Cameroun (0) bouclent le classement du groupe.

Le sélectionneur Yacine Messaoudi a réagi sur les prochains adversaires du Sénégal et du plan à suivre pour la suite de la compétition. « Tout d’abord évaluer l’effectif. On a beaucoup donne et là on a des filles sur les rotules. Doudou Camara (Doungou) qui joue avec des rotules, Soukei (Sagna) qui n’a pas pu finir le match. Il faut aussi diagnostiquer sa blessure. Le premier élément c’est la récupération puis évaluer avec lesquelles des filles on va jouer ces matchs-là. Et ensuite s’apprêter à 3 gros combats : Hongrie, Monténégro et Cameroun. On s’attend à de gros combats mais on ne se fixe pas de limites. Cette équipe a démontré lors de la première phase qu’elle est capable de rivaliser ».

Programme des Lionnes

Jeudi 7 décembre – 17h : Sénégal vs Hongrie

Samedi 9 décembre – 18h30 : Sénégal vs Monténégro

Lundi 11 décembre – 14h30 : Cameroun vs Sénégal

wiwsport.com

