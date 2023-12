Ce qui est étrange, c’est qu’au TQO, vous avez été autorisée à jouer un match (le deuxième, contre le Cameroun, 15-17), mais pas les deux autres.

C’est une situation plus qu’ubuesque. Tu es qualifiée pour un match et les autres non ? Et quand tu demandes des explications, tu reçois un mail qui te dit que c’est parce que le Sénégal n’est plus considéré comme une nation émergente. C’est un pays développé ? Si on parle de handball, ce n’est clairement pas le cas, si on parle d’économie mondiale non plus.