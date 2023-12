C’est la distinction donnée aux joueurs en première année, dans ce cas précis en championnat universitaire, qui réussissent de bonnes performances. Baye Abou Ndongo 20 ans l’a remporté en étant décisif en peu de matchs disputés.

Le natif de Mboro 2,05 m, ancien pensionnaire du Seed Academy a choisi l’université de Georgia Tech, les Yellow Jackets pour évoluer avec eux en première année de ACC ( conférence en première division du basket-ball universitaire). Cela, après son désengagement avec Rutgers basket-ball en avril passé.

Après avoir aidé Georgia Tech à remporter deux victoires contre les 25 meilleures équipes la semaine dernière, dont une performance de 21 points lors du match d’ouverture de la Conférence de la côte atlantique (ACC) des Yellow Jackets contre le numéro 7 Duke, Baye Ndongo a été nommé Rookie de la semaine de l’ACC. Plus tôt dans la semaine, Ndongo a récolté trois passes décisives, six rebonds, deux interceptions et un tir bloqué pour aider les Jackets à renverser le numéro 21 de l’État du Mississippi.

Pour la semaine, Ndongo a récolté en moyenne 11,5 points, 5,5 rebonds et a réussi 10 tirs sur 18. Il a ajouté cinq passes décisives, trois interceptions et cinq tirs bloqués. En seulement 4 matchs disputés cette saison, il totalise 39 points, 30 rebonds et 8 passes décisives. Baye Ndongo est le meilleur rebondeur de Tech (7,5 par match) et le meilleur bloqueur de tirs (2,8) cette saison.

𝗥𝗢𝗢𝗞𝗜𝗘 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗘𝗞 ➡️ Baye Ndongo, @GTMBB 🏀 21 points, 5 rebounds and 4 blocks in win against No. 7 Duke 📰 https://t.co/T2xlJxgOs5 pic.twitter.com/gAkLeinKK4 — ACC Men's Basketball (@accmbb) December 4, 2023

Avec l’équipe nationale U19, il a pris part a la Coupe du Monde U19 en 2021. Il totalise en moyenne 7,6 points, 6,0 rebonds, 1,9 passes décisives, 1,3 interceptions et 0,9 contres en sept match. Il a même décroché un double-double en deux matchs remportés par le Sénégal contre l’Argentine (14 points, 14 rebonds, quatre passes) et la Lettonie (12 points, 11 rebonds, trois passes, quatre contres).

