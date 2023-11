Les deux attaquants sénégalais ont participé au match spectaculaire entre Kasimpasa et Kayserispor qui s’est finalement soldé par une victoire des visiteurs (3-4).

Quand deux des meilleures attaques du Championnat turc s’affrontent, ça se termine comme ça. Kasimpasa et Kayserispor ont livré un duel spectaculaire, ce samedi dans le cadre de la 12e journée de Super Lig. Les deux équipes ont fait parler leur talent offensif et inscrit à eu deux sept buts dans le même match.

Titulaires respectivement côté Kasimpasa et Kayserispor, Mamadou Fall (4 buts cette saison) et Mame Baba Thiam (9 buts cette saison) n’ont d’ailleurs pas manqué à ce rendez-vous. Le premier avait permis à son équipe de revenir à 1-2 à la 36e alors que le second a inscrit le quatrième et dernier but des siens à la 47e.

wiwsport.com