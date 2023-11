L’attaquant sénégalais a été l’un des grands artisans du nul dans le derby vaudois entre Yverdon et le Lausanne-Sport ce samedi.

Mamadou Kaly Sène est en très grande forme. Lancé depuis quelques semaines, l’attaquant sénégalais de 22 ans a encore fait parler la poudre dans le Championnat suisse ce samedi. Alors que son club du Lausanne-Sport se rendait sur pelouse de Yverdon en match comptant pour la 14e journée, l’ancien joueur du FC Bâle a profité di rendez-vous pour s’offrir son deuxième doublé de la saison.

Mené après quelques secondes de jeu, le Lausanne-Sport croyait avoir fait le plus dur en égalisant justement grâce à Kaly Sène, avant de prendre l’avantage sur un penalty transformé par le même Kaly Sène – auteur là de son septième but en Championnat -, le tout en l’espace de 5 minutes (33e, 39e). Mais Yverdon a remis les pendules à l’heure juste avant la pause. Et le score restait à 2-2.

🔚 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 Le FC Lausanne-Sport et Yverdon-Sport FC se quittent sur un match nul. 🔜 Place désormais à la pause internationale. Rendez-vous le 26 novembre à la Tuilière pour le Match des Lausannois.#allezlausanne #ysls pic.twitter.com/FfTX2MTH4S — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) November 11, 2023

