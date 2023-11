À moins de dix jours du combat Lac 2 v Siteu, les deux lutteurs ont fait leur dernier face to face ce vendredi dans les locaux de la 2STV. Siteu s’est dit prêt à infliger à Lac 2 la deuxième défaite de sa carrière.

« Il me sous estime et croit que je n’ai pas de chance dans ce combat. Mais il ne sait pas ce qui l’attend. S’il plaît à Dieu je repartirai avec la victoire le 19 novembre. J’ai certes perdu contre Gouy Gui et Sa Thiès qui sont des lutteurs de Guédiawaye mais ces combats datent. Depuis j’ai enchaîné des victoires et je ne pense plus à ces défaites là. Si Lac veut de la lutte pure il l’aura volontiers et s’il veut la bagarre il l’aura aussi. Je suis un VIP comme lui. J’ai battu Zarco, Papa Sow et consorts donc je mérite ma place au sommet ».

