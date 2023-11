Le sélectionneur sénégalais a livré son ressenti à l’issue de la victoire de son équipe face à l’Argentine en match d’entrée du Mondial U17, ce samedi.

Serigne Saliou Dia après la victoire des Lionceaux contre l’Argentine (2-1) :

« Je suis très content des gosses. Ils ont fait le match qu’ils devaient faire. Ce fut une rencontre à haute intensité et de haut niveau. Il fallait être très fort mentalement. On savait qu’on pouvait faire la différence sur une accélération. Maintenant, il faut garder ce cap. On avait en face une excellente équipe d’Argentine, qui a une bonne maîtrise collective et qui est agressive. Il fallait qu’on soit très solides et très forts dans leurs temps forts avec un bloc structuré. C’est ce que les gosses ont réussi. On avait la possibilité de marquer un troisième but et, malheureusement, on en a pris. Il faut se féliciter et rendre grâce à Dieu. Il fallait négocier le premier match et on l’a fait.

Si on a senti l’équipe assez fébrile et reculée à un certain moment ? Non, c’était une tactique défensive. L’Argentine voulait jouer et contrôler le jeu. Nous, dans notre bloc médian, il fallait se projeter rapidement. On a failli marquer d’autres buts. C’est normal que l’Argentine ait ses temps forts, parce que c’est une excellente équipe, avec de bons joueurs. Quatre cartons jaunes pour nous ? C’était très compliqué avec l’arbitrage. Même sur le but qu’on a encaissé, il y a eu une faute qu’on n’a pas sifflée. Mais je ne veux pas parler d’arbitrage. Ce sont des jeunes joueurs et il faut qu’on les pousse dans le bon sens. Il est important de les aider à progresser et à s’améliorer match après match. »

wiwsport.com