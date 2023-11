À moins de dix jours du combat Lac 2 v Siteu, les deux lutteurs ont fait leur dernier face to face ce vendredi dans les locaux de la 2STV. Le puncheur du Walo a souligné l’importance que revêt ce combat dans sa quête vers le sommet.

« C’est un combat qui doit me permettre de revenir au top. Aujourd’hui logiquement je devais affronter les lutteurs qui sont au sommet mais comme je l’ai dit, j’ai accepté de lui accorder une chance. Qu’il sache que ce combat est très important pour moi. Il ne mise que sur le mystique dans ce combat et il n’a que ça. Mais comme je l’ai dit je vais l’attaquer et le battre. J’ai sérieusement pitié de lui … »

Wiwsport.com