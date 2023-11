Après le nul entre AS Pikine et Guédiawaye FC (1-1) ce samedi dans le derby de la banlieue, le coach Joseph Senghor s’est félicité de la prestation de ses joueurs qui ont su revenir au score pour ne pas perdre ce match phare de la 3e journée de Ligue 1.

« C’était impensable de perdre ce Derby. Dans la semaine on s’était dit qu’au pire des cas il fallait faire un match nul. Les jeunes intégré cela et ont su réagir après le but qu’on a encaissé. Nous avons aussi changé de système en seconde période passant de 2 milieux récupérateurs à une seule sentinelle et deux relayeurs. Cela a permis de libérer les joueurs de couloir pour revenir au score. Comme je l’ai dit après le match face à la Linguère, cette équipe va monter en puissance et j’en suis sûr ».

Wiwsport.com