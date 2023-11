L’attaquant sénégalais a retrouvé le chemin des filets face à Sassuolo ce vendredi, en marquant son quatrième but de la saison en Championnat.

Toujours sans victoire depuis le début de saison, la Salernitana est en train de tout gâcher sur le terrain de Sassuolo ce vendredi. Alors qu’ils menaient 2 à 0 après un peu plus d’un quart d’heure, avec notamment un beau but de Boulaye Dia, les Grenats ont laissé leurs adversaires revenir à hauteur en début de seconde période.

Boulaye Dia brilliant goal to double the lead for Salernitana. Sassuolo 0-2 Salernitana.#SassuoloSalernitana

pic.twitter.com/7nCWGjlMsb

— $ 🇵🇸 (@samirsynthesis) November 10, 2023