Leader intraitable de Saudi Pro League, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s’est imposé vendredi face à Alt-Taawoun (2-0) et consolide sa première place.

Même quand Al-Hilal ne brille pas, Al-Hilal s’en sort bien. Et même très bien. Opposés au quatrième du Championnat, ce vendredi dans le cadre de la 13e journée de Saudi Pro League, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont joué à se faire peur. Mais ils se sont imposés 2-0, avec un but dans les dix dernières minutes.

Le buteur maison Aleksandar Mitrović pensait ouvrir le score après 39 minutes de jeu, mais le but sera annulé pour une faute sur un défenseur. Inévitable, le Serbe s’est racheté à la 81e et Mohamed Kanno a paraphé le succès en fin de match pour le plus grand bonheur d’Al-Hilal qui prend 7 points d’avance sur Al-Nassr (2e).

🔚 صافـرة النهـاية.. قطـار الانتصـارات لا يتوقّف 😎 مبروووك 💙#الهلال pic.twitter.com/dKnCWNNujG — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 10, 2023

