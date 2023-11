Le Maroc et le Mali ont assuré leur entrée en lice à la Coupe du Monde U17 en s’imposant ce vendredi face au Panama et l’Ouzbékistan.

Avant le Sénégal contre l’Argentine samedi (12h00 GMT) et le Burkina Faso face à la France dimanche (09h00 GMT), les deux autres représentants de l’Afrique à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie ont bien réussi leur début. Le Maroc et le Mali se sont en effet respectivement imposés face ce samedi contre le Panama et l’Ouzbékistan.

Finalistes malheureux de la dernière Coupe d’Afrique de la catégorie, les Lionceaux de l’Atlas l’ont emporté 2 à 0 face aux Panaméens grâce à des buts de Saifdine Chlaghmo et Ayman Ennair. Les Aiglons du Mali, eux portés par un excellent Mamadou Doumbia – auteur d’un triplé, ont fait un peu mieux avec un succès 3-0. De quoi montrer la voie au Sénégal et au Burkina ?

L'Afrique qui gagne !💪 Panama 🇵🇦0 – 2 Maroc 🇲🇦

Mali 🇲🇱 3 -0 Ouzbékistan 🇺🇿#U17WC — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 10, 2023

