Chef de file de l’écurie Fass, Gris Bordeaux attend toujours de mettre la main sur la couronne de roi des arènes. Mais l’échec de Ama Baldé devant Modou Lô éloigne encore plus le Fassois de son rêve ultime, lui qui va en découdre avec le fils de Falaye prochainement.

Enfin, nous avons assisté au dénouement du choc royale entre Modou Lô et Ama Baldé. Ce combat qui a duré cinq longues années a finalement rendu son verdict dimanche 5 novembre à l’arène nationale avec la brillante victoire du roi des arènes Modou Xaragne Lô.

Cependant la défaite de Ama Baldé a des conséquences non seulement sur la carrière de « Selleu bu Ndaw » qui rate le coche, mais également sur celle de Gris Bordeaux. Le troisième tigre de Fass qui sera opposé à Ama Baldé dans une confrontation ficelée par Cadior productions ne disputera pas le tire de roi des arènes. Pourtant c’était son souhait le plus ardent. Mais il fallait que Ama Baldé puisse détrôner l’actuel roi pour que Gris Bordeaux ait une nouvelle fois l’opportunité d’aller chercher la couronne.

Ama Baldé perd la couronne, et Gris Bordeaux l’espoir de devenir enfin roi des arènes ?

Hélas il faudra encore attendre pour le frère à Maodo. Faisant ses débuts dans l’arène en 1997, Gris Bordeaux est l’un des rares VIP et les plus anciens à n’avoir pas encore atteint le graal et ce n’est pas faute de ne pas avoir essayé.

En 2009 alors qu’il était au sommet de son art, le puncheur de Fass a échoué lors de sa première et unique tentative de s’accaparer du tire tant convoité dans l’arène. C’était face à l’empereur Yahya Diop Yekini qui régnait sans conteste sur la planète Lamb. Le champion originaire de Bassoul va soumettre Gris Bordeaux sur « 4 appuis » en deux minutes 27 secondes pour conserver son invincibilité et sa couronne.

Après cet échec cuisant, Gris Bordeaux n’aura plus l’occasion de s’approcher du trône et son statut au sein même de l’écurie Fass sera remis en question par plusieurs observateurs.

Huit ans sans victoire, Gris Bordeaux plus proche de la fin !

Jamais la légitimité d’un tigre de Fass n’avait autant fait débat. Le successeur de Moustapha Gueye va ensuite concéder 5 défaites sur les 7 combats qui suivront sa intronisation en tant que chef de file de l’écurie Fass. À ce jour, Gris Bordeaux dispose d’un maigre palmarès de 23 combats pour 11 victoires, 10 défaites et 2 sans verdict. Sa dernière victoire remonte à 2015 face à Mohamed Ndao Tyson qui était au crépuscule de sa carrière. Verra-t-on le lutteur de la médina au sommet de l’arène ? Seul l’avenir nous le dira. Cependant force est de constater que ses chances s’amenuisent de jours en jours.

