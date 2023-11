Académie de formation créée il y a cinq ans et qui a déjà envoyé plusieurs internationaux dans les équipes nationales de petites catégories, Be Sport Academy a signé un partenariat avec le FC Barcelone. Entretien avec le Président du Club sénégalais, El Hadji Dieng, pour expliquer cette alliance.

Quelles sont les ambitions de Be Sport Academy en termes de formations de joueurs ?

Be Sport a pour ambition de devenir une académie de référence en Afrique, de former les meilleurs joueurs, des joueurs capables d’intégrer les meilleurs clubs au monde.

Comment ce partenariat entre le FC Barcelone et Be Sport est-il né ?

Ce partenariat avec né à travers un agent qui suit Be Sport depuis un certain temps, qui est dans le milieu du sport et qui a des contacts au FC Barcelone. On lui a demandé quelle académie pouvait être la plus préparée pour travailler avec un grand club comme le FC Barcelone. C’est ainsi que le Barça a choisi Be Sport. Avant, le scouting du FC Barcelone s’est renseigné sur ce qui se faisait au Sénégal et pour voir si tout ce qui se disait sur Be Sport était réel. Je pense que toutes les réponses ont confirmé ce qui se dit sur Be Sport.

C’est ainsi que des contacts ont été noués entre les deux formations. Des dirigeants du Barça se sont déplacés pour voir de leurs propres yeux. Il y avait Moussa Koné, qui s’occupe du recrutement du Barça en Afrique, et Sergi Barjuan, directeur de Barça Academy. Des matchs ont été organisés et ils ont pu voir le niveau qui se trouve à Be Sport en termes d’organisations et la qualité des joueurs. Ils ont été séduits et des choses ont été conclues avec la naissance de ce partenariat. Il y a eu des échanges et j’ai été invité à Barcelone.

En quoi consiste votre collaboration ?

Ce partenariat consiste à un accompagnement sur le plan technique, financier et sportif pour une durée de cinq ans. Sur le volet technique, le FC Barcelone compte faire venir à Be Sport des techniciens qui vont enseigner la méthode de travail du Barça. En quelque sorte, ils viendront pour consolider nos acquis mais également pour nous renforcer par rapport à leurs méthodes de travail.

Tout le monde connaît la formation du Barça, et le fait que Be Sport puisse en bénéficier est une excellente chose. On va s’améliorer sur le plan de la formation qui est l’objet de ce partenariat. Au final, l’intérêt c’est de former des joueurs qui pourront intégrer le FC Barcelone ou aller dans d’autres clubs en ayant une bonne qualité qui leur permettrait de réaliser leurs rêves.

Le FC Barcelone est aussi réputé pour sa formation avec La Masia. Quel bénéfice Be Sport peut-il donc en tirer en collaborant avec un tel club formateur ?

Effectivement, le FC Barcelone est réputé pour sa qualité de formation, La Masia. D’ailleurs, j’ai eu à visiter cette institution. Ils m’ont ainsi expliqué comment ça travailler. Be Sport va beaucoup en bénéficier puisque les techniciens qui seront déployés vont apporter leurs méthodes de travail, pour nous permettre de nous améliorer afin d’atteindre un niveau de formation aux standards internationaux. C’est tout bénéfique pour Be Sport mais également pour le Barça qui pourrait bénéficier de joueurs qui auront été bien formés pour pouvoir tenter leur chance au FC Barcelone ou ailleurs.

Pourquoi pensez-vous que le FC Barcelone a choisi Be Sport Academy ?

Le FC Barcelone a choisi Be Sport pour la qualité de travail qui se fait ici. Be Sport a juste cinq ans d’existence mais a déjà fait un travail vraiment exceptionnel qui lui a permis d’être connue un peu partout, au Sénégal et à l’étranger. Ils ont entendu parler de Be Sport et sont venus nous voir. Ils ont été convaincus et, naturellement, ont choisi de travailler avec nous.

Le plus important, c’est d’avoir une vision qui sera de mettre en place quelque chose qu’on pourra réaliser. Quand tu fais un travail de qualité, ça se remarque assez facilement. Les résultats sont là et ont attiré les meilleurs au monde. C’est ce qui explique un peu ce choix.

Il y a-t-il déjà des noms de jeunes joueurs à Be Sport qui pourraient bientôt rejoindre La Masia ?

C’est trop tôt pour en parler. Mais il y a des joueurs ici qui ont le potentiel. Il suffit qu’on complète leur formation et qu’ils continuent le travail pour pouvoir être choisis. Je pense qu’il y a entre 5 à 10 joueurs qui ont le potentiel. Nul doute que s’ils continuent le travail qui a été entamé, ils auront la possibilité d’aller au moins faire des tests (au Barça), puis on verra comment ça va se dérouler.