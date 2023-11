L’entraîneur des Eperviers, Paulo Duarte, a annoncé ce vendredi la sélection de ses joueurs qui prendront part aux rencontres contre le Soudan et le Sénégal lors des deux premiers tours de qualification de la Coupe du monde de football 2026. Parmi les 23 joueurs convoqués figurent le capitaine Djene, Fessou Placca, Alaixys Romao et Ihlas Bebou.

Cette liste marque les retours de Kodjo Laba et Thibault Klidje, qui ont manqué les deux derniers rassemblements pour cause de blessure. Yaw Annor, l’attaquant en forme d’Ismaily (Égypte), réintègre également l’équipe après sa dernière apparition en amical face à la Guinée équatoriale en septembre 2022. Elle est aussi composée de quatre joueurs locaux à savoir le gardien Idrissa Ogodjo de l’Entente II, le milieu Soulemane Ouro-Gafo de Gomido, le défenseur Roland Amouzou de l’Asko, et le gardien Mazamaesso Katagbawouli de l’ASCK. Khaled Narey, pour sa part arborant les couleurs jaunes pour la première fois.

Rappelons que la campagne des Eperviers dans les éliminatoires de la Coupe du Monde débutera par un déplacement à Benghazi en Libye le 16 novembre pour affronter le Soudan. Ils accueilleront ensuite le Sénégal de Sadio Mané, champion d’Afrique en titre au stade de Kégué à Lomé, le 12 novembre prochain.

Liste complète

Gardiens : Fabrice Kagbatawouli (ASCK), Steven Mensah (Hambourg II, Allemagne), Idrissa Ogodjo (Entente II)

Défenseurs : Mawouna Amevor (FC Eindhoven, Pays-Bas), Roland Amouzou (ASKO), Philip Awuku (Tuzlaspor, Turquie), Loïc Bessile (Charleroi, Belgique), Dakonam Djene (Getafe, Espagne)

Milieux : Roger Aholou (Raja Athletic Club, Maroc), Dermane Karim (Lommel SK, Belgique), Khaled Narey (Al Khaleej, Arabie Saoudite), Soulemane Ouro-Gafo (Gomido), Alaixys Romao (Athens Kallithea FC, Grèce), Marouf Tchakei (Singida Fountain, Tanzanie)

Attaquants : Yaw Annor (Ismaily, Egypte), Kodjo Aziangbe (Zorya Luhansk, Ukraine), Ihlas Bebou (Hoffenheim, Allemagne), Kévin Denkey (Cercle Bruges, Belgique), David Henen (Courtrai, Belgique), Thibault Klidje (Luzern, Suisse), Kodjo Laba (Al Ain, Emirats arabes Unis), Abdou Ouattara (Al Nairyah, Arabie Saoudite), Fessou Placca (Soligorsk, Biélorussie).

wiwsport.com