Le Comité de Gestion de la Lutte (CNG) a annoncé qu’il va magnifier la sportivité de Modou Lô et Ama Baldé qui se sont affrontés pour le titre de roi des arènes dimanche dernier à l’arène nationale.

Il y’a eu plus de peur que de mal. Jamais un combat de lutte avait autant mobilisé les forces de l’ordre avant et après l’événement tant la tension était à son comble pour ce choc. Modou Lô et Ama Baldé se sont finalement affrontés sans grabuge et le fils de Falaye Baldé a accepté sa défaite félicitant même son adversaire dans l’enceinte. Ce geste de « fair play » a participé à calmer les ardeurs du lutteur Pikinois qui ne pouvaient qu’imiter leur champion et rentrer tranquillement.

Satisfait de la tournure des évènements, le CNG a ainsi décidé d’honorer les deux lutteurs lors d’une cérémonie organisée à l’arène lundi prochain. «Nous avons vu que les deux lutteurs, du début à la fin, ont montré beaucoup de sportivité, beaucoup de fair-play, a déclaré dans le journal Record le président du CNG, Bira Sène. En atteste le geste final du combat quand l’arbitre a soulevé la main de Modou Lô : les deux lutteurs se sont embrassés. C’est cela que l’on attend des champions de la trempe de Modou Lô et Ama Baldé » a déclaré le président du CNG dans des propos rapportés par Senegal7.

Wiwsport.com