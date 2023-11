Mauricio Pochettino a indiqué ce vendredi qu’il n’était pas encore pleinement satisfait de Nicolas Jackson. Si l’attaquant sénégalais a marqué un triplé lors du dernier match de Chelsea, son entraîneur espère encore le voir progresser.

Auteur de sa première véritable grosse prestation en Premier League lundi dernier, Nicolas Jackson, avec un triplé, avait permis à Chelsea de renverser Tottenham sur sa pelouse pour ainsi aider les Blues à se relancer en Championnat (1-4). Mais cela ne semble pas suffire face aux exigences de Mauricio Pochettino. D’autant plus que l’attaquant sénégalais de 22 ans sortait de semaines compliquées.

« C’est facile de dire ok, il a marqué trois buts. C’est un processus. Je ne changerai pas mon opinion à son sujet. Il est encore jeune, il doit s’améliorer. ‘J’ai marqué trois buts, d’accord, j’aurais dû en marquer six’, c’est ça l’idée », a d’abord expliqué le technicien argentin, présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours d’un nouveau choc en Premier League avec la réception de Manchester City.

Jackson libéré après son triplé ?

Recruté de Villarreal pour 37 millions d’euros l’été dernier, Nicolas Jackson a connu un début de saison bien poussive. Après avoir réalisé une belle préparation, l’ancien joueur du Casa Sports a ensuite eu tout le mal de redémarrer la machine. Sur ses 12 premiers matchs avec le maillot du club londonien, il n’aura marqué que trois buts. Mais son triplé face aux Spurs pourrait sonner comme un déclic.

« Bien sûr, avec cette situation qu’on vit quand les résultats ne sont pas présents, il s’agit toujours d’être responsable mais le plus important est de rester calme et relaxé. C’est un joueur talentueux et il va s’améliorer avec le temps. Des soirées comme celle du lundi dernier l’aident à ne pas être trop nerveux et à aborder les matchs différemment », a estimé l’ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain.

