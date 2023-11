Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 18 octobre, avant de se frotter au Togo trois jours plus tard lors de la deuxième journée. En conférence de presse, ce matin, à l’occasion de la publication de la liste des joueurs convoqués pour les deux rendez-vous, Aliou Cissé n’a pas manqué de jauger ses prochains adversaires et il s’est montré très méfiant.

« En réalité, c’est deux matchs très importants. Se méfier de cette équipe du Sud Soudan, ne pas la prendre à la légère. C’est une équipe qui viendra chez nous pour faire un bon résultat. C’est à dire prendre les trois points. C’est à nous, comme on l’a toujours fait, quand c’est important et nous savons tous que la Coupe du Monde est importante et que le Sénégal doit y être. Il est important de bien aborder ses éliminatoires, en essayant d’emmagasiner les 6 points. Le Soudan, c’est un invité qu’on le connaît pas très bien. Il vient de changer d’entraîneur et apparemment c’est l’ancien entraîneur du Madagascar qui est à la tête de cette sélection. Donc on va voir qu’est-ce qu’il va nous apporter. Mais c’est un match que vous préparons avec sérieux d’autant plus que notre dernière rencontre contre l’Algérie, on a fini par une défaite. Il est important pour nous de pouvoir apprendre à gagner chez nous mais surtout de remettre les pendules à l’heure » a déclaré le technicien sénégalais.

Quant au match contre Eperviers, Cissé s’attend à un match compliqué et espère un « bon » résultat au Stade de Kégué « Le Togo on le connaît. Il nous a éliminés en 2006. Il nous a empêchés d’être à la Coupe du Monde en 2006 et j’ai envie de dire qu’aujourd’hui quand vous partez au Togo on vous parlera que de ça : « Nous vous avons éliminés en 2006 et « Nous sommes capables encore de le faire ». C’est une équipe qui a énormément de qualités, de très très bons joueurs avec un entraîneur expérimenté. Je pense que ce sera un match très compliqué, mais nous avons les arguments à faire valoir et je sais qu’on peut faire un bon résultat la bas. »

wiwsport.com