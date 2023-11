Pour ses retrouvailles avec la compétition, le Maccabi Haïfa s’est incliné(1-2) face à Villarreal en Ligue Europa, jeudi. Abdoulaye Seck avait pourtant ouvert le score pour les Israéliens.

Après plus d’un mois d’arrêt forcé en raison de la guerre entre le Hamas et Israël, le Maccabi Haifa retrouvait la compétition ce jeudi 9 novembre et le faisait en Ligue Europa face à Villarreal. Pour cette rencontre disputée à l’AEK Arena de Larnaca, en Chypre, les hommes de Messa Dego voulaient surprendre avec leur première victoire dans cette campagne de C3.

Tout était même bien parti pour les champions israéliens après une demi-heure de jeu. Sur un centre de Lior Refaelov, le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck avait ouvert le score de la tête (1-0, 30e). Si Villarreal a dominé, le Maccabi Haïfa s’est longuement accroché, avant de finalement craquer quand Baena (1-1, 82e) et Sorloth (1-2, 86e) ont marqué coup sur coup.

FULL TIME 🟢 pic.twitter.com/BDacRBnebM — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) November 9, 2023

