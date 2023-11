Depuis le 1 janvier 2023, soit après sa défaite contre Boy Niang 2 (Boy Niang), le Lion de Guédiawaye court derrière son reliquat et son avance pour affronter Eumeu Sène (Tay Shinger).

Cette information était méconnue du grand public. Aziz Ndiaye en parle : «Balla Gaye 2 n’est plus lié par un quelconque contrat. Pour qu’il y ait combat, il faudra respecter tous les termes du contrat. Balla Gaye 2 n’a pas de combat et attend le vainqueur de Tapha Tine/Eumeu Séne».

Comment peut-on déclarer que le fils de Double Less n’a pas de combat, alors que celui contre Eumeu Sène avait été annoncé? Aziz Ndiaye s’en explique, en ces termes : «Un contrat doit être respecté. Il faut une avance pour le matérialiser. Fai vu que Makane Mbengue a programmé un face to face entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. Un combat, même s’il est régularisé au CNG, doit respecter toutes ses clauses. Tout promoteur qui veut organiser un combat de Balla Gaye 2, doit désormais lui verser l’intégralité ou les 50% de son avance sur cachet ou acompte.»

Aziz Ndiaye se veut clair : «Mon lutteur ne va plus lutter dans les mêmes conditions financières que lors de son combat contre Boy Niang 2 le 1er janvier 2023. Ce qui est clair, c’est qu’on ne fera plus d’arrangement».

Avec Sunu Lamb