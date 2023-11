Le successeur de Moustapha Gaye est connu. Le technicien espagnol Alberto Antuña va tenir les rênes de la sélection nationale pour les prochaines échéances. La fédération sénégalaise de basket a fait l’annonce ce mercredi matin lors d’une conférence de presse.

Coup de foudre au BK Arena

Sa démission au poste d’entraineur-chef de l’Ouganda en mi-octobre est passé sans intérêt majeur. Rien de prédisait qu’il sera à la tête d’une autre sélection nationale africaine. Pourtant, il y avait de quoi s’attendre à cela. Alberto Antuña n’est pas passe inaperçu au BK Arena ou se déroulait l’AfroBasket Féminin. Il a réalisé « la plus grosse surprise de l’AfroBasket féminin FIBA 2023 » en battant le Sénégal 85-83. Sans doute, un match qui a tapé à l’œil de ses « futurs patrons ». Pour avoir réussi la meilleure performance de l’Ouganda à l’Afrobasket : trois victoires, une qualification en quart de finale, la 7e place finalement, on peut dire que l’Espagnol a réussi sa première en Afrique.

Une première pour l’équipe nationale féminine

Si on a déjà vu un technicien étranger diriger la sélection masculine, cela n’a jamais été le cas chez les filles. Alberto Antuña sera le premier. Âgé de 33 ans, les critères principaux remplies par le technicien espagnol sont la rigueur, la compétence et la motivation si l’on se fie à la fédération sénégalaise de basket. Âgé de 33 ans, il a été entraîneur adjoint des Titans de Dresde en Allemagne, entraîneur adjoint de l’équipe féminine du Monténégro et entraîneur de basket-ball féminin d’Ouganda. Il a aussi dirigé ces clubs : Lucentum Alicante et Palencia Basket. Antuña est actuellement entraineur-adjoint des Movistar Estudiantes (D2 Espagne).

