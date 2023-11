Les deux clubs partenaires, l’OL et le Dakar Sacré-Cœur, ont signé une convention permettant de renforcer la collaboration entre les deux entités.

Liés depuis 2015, l’OL et le Dakar Sacré-Cœur du Sénégal continuent leur histoire commune. Partenaire au moins jusqu’en 2024, après avoir prolongé leur partenariat pour trois saisons en 2021, les deux deux clubs ont fait un pas supplémentaire dans leur collaboration. Le lundi 6 novembre, les deux institutions ont paraphé une convention tripartite, selon Olympique, avec en plus l’Agence française de développement, chargée d’encadrer les projets structurants sur le continent africain. Concrètement, cela doit se matérialiser par de futures actions prenant la forme missions techniques entre la formation sénégalaise et l’Olympique lyonnais.

Le modèle de formation doit également être optimisé pour permettre l’accès au sport pour toutes et tous. En ligne de mire, les Jeux olympiques de la Jeunesse qui se tiendront à Dakar en 2026. Pour prendre part à cette signature, il y avait du beau, à savoir tout d’abord Vincent Ponsot, représentant l’Olympique lyonnais, mais aussi Amélie Oudéa-Castéra, ministre française des Sports. Cette dernière a d’ailleurs salué ce « nouveau partenariat pour accompagner de jeunes sportives de haut-niveau vers une carrière professionnelle et promouvoir la place du sport féminin dans la société. » Pour rappel, plusieurs joueurs ont déjà rejoint le Rhône suite à leur passage par le Dakar Sacré-Cœur : Ousseynou Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye, Celestino Iala, Pathé Mboup, ainsi que l’été dernier, Ibrahima Fall et Moussa Kanté.

