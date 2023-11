À moins de cinq jours de son combat contre Eumeu Sène, Tapha Tine a promis l’enfer à son adversaire. En point de presse ce mardi, « Takh Si Ripp » a affirmé qu’il allait tout simplement démolir le lutteur Pikinois au soir du 12 novembre pour se rapprocher de son rêve de devenir roi des arènes.

« Eumeu Sène est un très bon lutteur qui est fort avec les poids lourds mais moi aussi. J’ai battu presque tous les poids lourds de l’arène et je suis aussi bien capable de lutter que de me bagarrer. Notre stratégie a déjà été peaufiné avec les entraîneurs. J’attends le jour J pour dérouler. Je demande donc à mon adversaire de ne pas fuir, de rester sur ses appuis et d’oser la confrontation. S’il le fait, je vais le bastonner (…) Je sais où une victoire peut m’amener. Mon rêve et celui de tous lutteurs est d’être roi des arènes. C’est ce que je veux et il faudra d’abord passer par Eumeu Sène (…) Je remercie tous les « Baol Baol » qui étaient venus pour mon Open press qui malheureusement ne s’est pas tenu ».

Wiwsport.com