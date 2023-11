Finaliste de la dernière édition, Ngor rêve du Graal cette F saison face Mbao qui veut inscrire également son nom au palmarès du Championnat sénégalais de Beach Soccer dont la finale est prévue ce mercredi 8 novembre 2023 à la plage des Parcelles assainies de Dakar.

Qui succèdera à Yoff au trône du Championnat sénégalais de Beach Soccer 2023? La réponse sera connue ce mercredi 8 novembre 2023 à l’issue de la finale entre Mbao Beach Soccer et Ngor-Almadies.

Prévue à la plage des Parcelles assainies, cette affiche promet une belle empoignade car elle met aux prises deux formations qui ont réussi un brillant parcours cette saison.

Ngor-Almadies, l’expérience des finales

Ce club est devenu un des cadors du Championnat sénégalais. «On a perdu une finale lors de notre première saison, puis on a été éliminé en demi-finales lors de la deuxième. On a encore atteint la finale pour notre troisième saison dans le championnat. Les jeunes ont donc déjà perdu deux finales, ils ne voudront pas perdre une nouvelle fois en finale. Ils en sont conscients, ils sont déterminés. J’espère qu’ils vont gagner cette finale», déclare le président Mamadou Diallo, par ailleurs sélectionneur national sénégalais de Beach Soccer. «L’expérience de finales peut jouer sur ce match», estime-t-il.

Pour M. Diallo, tous les quartiers de Ngor et Almadies seront mobilisés. «On essaie de les mettre dans de bonnes conditions. On a déjà beaucoup dépensé depuis le début de la saison. Les dépenses sont nombreuses et c’est difficile de tenir les finances», souligne-t-il. En demi-finales, Ngor a sorti la solide équipe de Kawsara (2-1 a.p.).

Mbao, la grande progression

L’expérience, Mbao en a aussi. Ce club fait partie des pionniers au Sénégal. «On a remporté le championnat en 2009 mais ce n’était pas formel car ce n’était organisé par la Fédération sénégalaise de Football mais par quelques clubs», fait savoir le président Samba Sow.

Mais Mbao Beach Soccer n’avait jamais joué les premiers rôles depuis que c’est devenu formel. La saison dernière, il n’a pu atteindre le deuxième tour. En revanche, il est tout proche de réaliser quelque chose d’inédit. Le club, avec son international Souleymane Coly, est qualifié pour les deux finales (Championnat et Coupe du Sénégal). «On y va match par match. On pense à gagner ce match-là, le championnat d’abord, avant de penser à l’autre (Coupe du Sénégal)», dit le président.

Selon lui, Mbao a très «tôt commencé les préparations dans le but de faire un bon championnat. Un travail bien fourni avec un collectif d’entraîneur, en recrutant des joueurs de talents. C’est le même effectif que celui de l’année dernière». «On a une équipe qui peut gagner, on a confiance à nos joueurs. En beach, c’est le mental, il faut être prêt physiquement», soutient M. Sow qui va compter sur leurs fans. «Nous sommes toujours accompagnés par nos supporters. Ils font toujours ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner».

Mbao avait pulvérisé Guet Ndar de Saint-Louis (7-1) en demi-finales.

