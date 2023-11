Lors d’une conférence de presse dans le cadre l’annonce de la liste des Lions Indomptables en vue des deux premières journées de matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, Rigobert Song, a tenté de rassurer les Camerounais.

Le Cameroun qui a perdu ses deux derniers matches en amical, notamment contre le Sénégal (1-0) prépare désormais les deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. En prélude à cette double confrontation, Rigobert Song, l’entraîneur des Lions indomptables a annoncé la liste des joueurs convoqués. A cet effet, le technicien camerounais qui veut rassurer les supporters, estime que son objectif n’est pas de gagner des matchs amicaux.

« Depuis 18 mois que je suis à la tête de la sélection, c’est vrai que vous êtes restés sur les défaites mais, j’ai atteint les objectifs qui étaient de me qualifier pour la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde. Les matchs amicaux, on ne m’a pas dit de les gagner mais ça fait partie d’une préparation, ce n’est pas ce qui m’intéresse. Moi, je sais ce que je cherche durant ces matchs amicaux. La victoire n’est pas très importante mais sur le plan moral c’est bien. Je pense que le moment est arrivé pour moi de savoir avec qui je peux aller à la Coupe d’Afrique », estime Song.

Il ajoute : « Pour le moment, le plus important dans un match c’est de gagner. Maintenant si vous pensez que je me qualifie toujours à la dernière minute, c’est peut-être une stratégie. Mais je pense que le meilleur sera de se rassurer en avance. Je suis en train d’apprendre. Il y a eu beaucoup d’erreurs dues au manque de vigilance mais aujourd’hui, je n’ai plus droit à l’erreur. Ces deux matchs déjà, vous verrez une équipe compétitive avec un nouveau visage. Je pense qu’on a plus droit à l’erreur. Que les camerounais ne stressent pas. » Le Cameroun affrontera l’Île Maurice le 17 novembre à Douala puis la Libye le 21 novembre à Benghazi.

wiwsport.com