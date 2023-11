En stage avec ses joueurs pour préparer la coupe du monde U17 prévue du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie, le sélectionneur des Lionceaux Serigne Saliou Dia a souligné que son équipe était dans la dernière ligne droite pour être fin prête avant le début de la compétition.

« On entame la quatrième phase de la préparation. Il s’agissait pour le match amical d’hier, de s’acclimater à l’Indonésie. Il fallait jouer en altitude et pousser un peu les gosses à la limite de la fatigue. C’est ce qu’on a fait et ça s’est soldé par un score de 6-1. Cependant il y’a encore des aspects à améliorer comme le bloc d’équipe, le pressing et l’efficacité (…) Ce sera une compétition très serrée, il va falloir qu’on y entre avec beaucoup d’humilité et en essayant de gommer nos erreurs » a t’il souligné au micro de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Pour rappel le Sénégal partage son groupe avec l’Argentine, le Japon et la Pologne. Les protégés démarreront la compétition face à l’Albiceleste le 11 novembre à 12 H GMT.

Wiwsport.com