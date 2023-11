Vainqueur sans conteste de Ama Baldé dimanche dernier à l’arène nationale, Modou Lo a tenu à remercier et rendre hommage à son Fan’s Club.

Ayant accueilli un grand collectif de ses inconditionnels venus de partout à travers le Sénégal et de la Gambie, le Roi des arènes a magnifié le dévouement des siens et leur attachement à sa personne quelles que soient les circonstances.

« Je remercie de tout cœur “Xaragne Family’’ et “Génération Xaragne’’ notamment la délégation venue depuis la Gambie. Je n’ai pas votre paie mais que Dieu vous rétribue du soutien et de l’affection que vous me vouez. Venir de la Gambie jusqu’ici, c’est un voyage épuisant pourtant vous n’avez jamais hésiter à le faire malgré l’incertitude qui précède les combats. », a déclaré Modou Lô devant ses fans ce lundi dans son fief.

Attendu depuis le dénouement de son combat contre Ama Baldé d’où il est sorti vainqueur, Modou Lô n’a pas parlé de son combat. Certainement, son contrat devrait être honoré jusqu’au bout avec un dernier face-à-face d’après combat.

