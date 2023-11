Le premier sénégalais sacré ballon d’or africain El Hadji Diouf s’est rendu ce samedi à Gorée pour assister à la finale de la Coupe du maire a tenu à s’exprimer sur les nombreuses nominations du Sénégal aux CAF Awards avec deux joueurs de la sélection dans la liste des 30 plébiscités pour le titre de meilleur joueur africain de la saison 2022-2023. Selon lui, la priorité doit être de se focaliser sur les trophées collectifs à venir.

« Vous savez, on ne peut pas continuer à gagner toujours les trophées individuels. Le Ballon d’Or, c’est autre chose. EL H. Nous avons des joueurs qui brillent dans leurs clubs comme Pape Matar Sarr… C’est à eux de dire que demain, nous serons les successeurs de Sadio Mané, El Hadj Diouf pour gagner le Ballon d’Or. Iliman Ndiaye et tous ces joueurs là peuvent le faire et je crois c’est une mentalité de gagneur », déclare-t-il lors d’un entretien accordé au quotidien sénégalais Record.

Il a aussi tenu à rappeler que même si le Sénégal reste le favori ultime de la prochaine CAN en Côte d’Ivoire, les nations comme le Maroc, le Cameroun et certains outsiders ont leur mots à dire. Confiant sur la domination du Sénégal sur le football africain avec les récents succès obtenus, Diouf a boosté les cadets qui participent à la Coupe du Monde U17 à partir du 10 novembre. « Qu’ils prennent le plaisir de jouer, de donner du plaisir et de se dire que nous sommes du Sénégal, nous avons gagné tous les trophées continentaux. Il y a des joueurs comme le jeune Diouf (Amara, ndlr) qui est super bien et avec son jeune âge, pourquoi pas battre un record et taper à la porte de l’équipe A ».

wiwsport.com