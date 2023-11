Bloqué à trois petits buts après un début de saison difficile, Nicolas Jackson s’est réveillé au meilleur moment lundi à l’occasion du déplacement de Chelsea sur la pelouse de Tottenham en Premier League. En inscrivant trois des quatre buts des Blues, le Sénégalais a en effet véritablement lancé sa saison.

Nul doute que ce lundi 6 novembre 2023 restera un des meilleurs souvenirs des supporters de Chelsea sur ces derniers mois et forcément pour cette saison. Sans victoire face à une équipe du « Big 6 » depuis le 23 janvier 2022… contre Tottenham (2-0), battus à domicile par Brentford la semaine dernière, classés dans la seconde moitié du tableau et devant donc réagir, les Blues ont réussi la difficile tâche d’aller s’imposer au Tottenham Hotspur Stadium au terme d’une folle soirée.

D’autant plus folle que rien ne laissait présager une large victoire de 4 buts à 1 contre une équipe encore invaincue et surtout après en début de match pour le moins compliqué, avec notamment cette ouverture du score de Dejan Kulusevski dès la 6e minute, ce but refusé à Heung-min Son à la 13e qui aurait rendu la tâche plus ardue, et une première période trop insipide… de l’avant-centre Nicolas Jackson. Mais face à des adversaires souvent à la limite, le carton rouge écopé par Cristian Romero et l’égalisation sur penalty de Colmer Palmer à la 35e minute vont tout changer.

Néanmoins, même avec les sorties sur blessure de Micky van de Ven et de James Maddison peu avant la pause et cette nouvelle expulsion côté Tottenham, celle de Destiny Udogie (55e), Chelsea va difficilement croire victoire. D’autant plus qu’il a fallu attendre la 75e minute pour que les hommes de Mauricio Pochettino fassent le break par l’intermédiaire… de Nicolas Jackson. Idéalement trouvé par Raheem Sterling, l’international sénégalais n’a eu aucune difficulté à tromper Vicario.

Jackson, un triplé pour définitivement se lancer

Ce but, après deux gros ratés et une réalisation refusée, a eu le don d’agir comme un déclic pour l’ancien joueur de Villarreal qui a tout d’un coup laissé de côté les doutes qui l’assaillaient depuis plusieurs semaines. Car après une préparation tonitruante, Jackson a par la suite connu de nombreuses difficultés et a eu tout le mal d’enclencher son aventure dans le Championnat d’Angleterre. Pour ce derby londonien, Mauricio Pochettino a maintenu sa confiance au natif de Banjul en le titularisant et en décidant de ne pas le remplaçant, malgré un carton jaune.

Et puis après plusieurs minutes timides, Nico va passer dans une autre dimension après avoir donné l’avantage aux Blues. Il est vrai servi sur un plateau par Conor Gallagher (90e+4), comme c’était le cas sur son premier but de la soirée. Mais voilà déjà son premier doublé sous les couleurs de Chelsea, qui se dirige donc finalement vers une victoire dans ce derby londonien en menant 1-3. Puis, après un ballon bien joué par Colmer Palmer, Jackson se joue de la défense de Tottenham, avant de venir faire preuve de lucidité pour dribbler Vicario et… marquer un triplé.

« Je suis très heureux. Cela a été une période difficile pour tout le monde dans l’équipe. Nous revenons petit à petit. Je suis heureux d’avoir marqué trois buts. C’est mon premier triplé, donc je suis heureux de l’avoir fait avec le plus grand club d’Angleterre et de partout, s’est-il un peu enflammé devant Sky Sports à l’issue de la rencontre. Nous rêvions de gagner les grands matchs et la confiance au sein de l’équipe revient peu à peu ». Une confiance qu’il aura en tout cas l’occasion de confirmer contre Manchester City, dimanche prochain, puis avec l’Equipe Nationale du Sénégal.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Un triplé de Nicolas Jackson 🇸🇳 en seconde période et Chelsea fait tomber le leader invaincu, Tottenham (4-1). 📑 Cartons rouges, interventions VAR, blessures : la rencontre n'a pas manqué d'intérêt 🤯 pic.twitter.com/xrfHLh1EXl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 6, 2023

wiwsport.com