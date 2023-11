Le Sénégal a mieux brillé lors de la deuxième journée des Championnat d’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Le pays de la Téranga a décroché 2 médailles d’argent et autant de médailles en bronze. Ce sont Ngoné Fall (-46 kg) et Bocar Diop (-63 kg) qui ont été couverts d’argent alors que Yacine Diaw (-62 kg) et Mama Ndiaye (-53 kg) se sont parés de bronze.

À l’issue de la première journée, le Sénégal a glané 3 médailles de bronze avec les performances de Mame Diarra. Bousso, Souleymane Ndoye et Ndèye Maty Sarr.

Le Sénégal s’est déplacé avec une délégation de 15 athlètes

