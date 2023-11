C’est le 20 novembre prochain, soit neuf jours avant le début des hostilités du 26ème Mondial féminin (29 novembre-17 décembre), que le regroupement des Lionnes va débuter en France. Dans cette compétition organisée en Scandinavie, le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie d’un des pays hôtes, en l’occurrence la Suède, la Croatie et la Chine.

C’est vraiment le sprint final dans la préparation des Lionnes pour disputer la seconde messe mondiale de leur histoire de handball en seniors. Et si l’épisode inaugural de Japon 2019 n’a pas été fameux pour les protégés du coach d’alors, Frédéric Bougeant, l’expédition à venir sous peu dans trois nations scandinaves (Suède, Danemark et Norvège), s’annonce sous de meilleurs auspices. Et histoire de mettre tous les acquis de leurs côtés, les désormais éléments du coach Yacine Messaoudi vont prendre part à un tournoi relevé en France avec des sparring-partners de haut calibre.

Rachid Missaoua, le coach adjoint des Lionnes, révèle : «On se réunit le lundi 20 novembre avec les joueuses concernées par le Mondial. Du coup, on aura un programme dédié au tra- vail, à l’entraînement, au projet de jeu à mettre en place avec l’ensemble des joueuses. Du 23 au 26 novembre tou- jours, on a un tournoi qui va nous per- mettre d’avoir des oppositions. Durant ce tournoi-là, on affrontera le Cameroun qu’on a déjà connu lors du TQO et surtout l’équipe de France, ce qui va constituer une opposition prestigieuse. Cela va être de vrais test-matches.qui vont nous permettre de jouger notre niveau avant de rallier lo Scandinaviè pour la compétition mondiale.»

Pour rappel, lors du Mondial de 2019 qui coïncide avec la toute première participation à une compétition de ce genre, les Lionnes avaient connu une découverte difficile de la haute compétition marquée par de nombreuses défaites en phases de poules.

Record