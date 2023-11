Le Sénégal accueille ce dimanche 12 novembre, la Coupe de Développement Régional de triathlon dénommée «2023 World Triathlon Development Regional Cup» à Pointe Sarène, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de triathlon.

Une compétition qui, selon l’instance fédérale, est instituée par World Triathlon, «pour permettre aux athlètes des pays africains de gagner des points afin de pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde de la discipline».

Parallèlement à cet événement, «un séminaire Level 1 officiel technique World Triathlon est prévu les 9 et 10 novembre. Il sera animé par l’expert Dominique Frizza. De même, un atelier de préparation destiné aux athlètes, qui sont inscrits pour la Coupe d’Afrique et leurs entraîneurs, sera animé par M. Laurent Massias, Dtn- adjoint de la Fédération française de triathlon».

Juste après la compétition, «un camp de développement pour les jeunes triathlètes africains, nés entre 2008 et 2011, sera organisé et dirigé par Laurent Massias, du 12 au 15 novembre. Il concer- ne les jeunes triathlètes susceptibles de concourir aux Joj de Dakar 2026».

Les pays participant à ce stage sont le Kenya, la Sierra- Leone, la Guinée Conakry, le Bénin, la Centrafrique et le Sénégal.

wiwsport.com