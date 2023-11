Pour éviter que les sièges ne soient encore utilisés comme des projectiles en marge du combat Ama Baldé v Modou Lô, ils ont été retirés ce vendredi.

Rien a été laissé au hasard pour que tout aille pour le mieux dimanche 5 novembre. En pénétrant à l’arène nationale c’est un nouveau décor auquel les supporters auront droit. En effet, il n’y a plus de sièges dans les tribunes découvertes. Seuls les sièges se trouvant dans la tribune loge sont intactes. Cette mesure qui a été prise par le CNG a été salué par un des membres du comité national de gestion de la lutte.

« Le problème ce sont les fans club. Les amateurs eux se contentent de venir suivre les combats et puis rentrer créer de problèmes. C’est pourquoi on a décidé d’enlever tous les sièges des tribunes des supporters car ce sont des projectiles qui peuvent être utilisé. Toutes les dispositions ont été prises pour qu’il n’y ait pas de débordements et on acceptera pas que ce combat gâche la l’image de la lutte car on a vécu beaucoup de grands combats par le passé »

