Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, il a été indiqué que Génération Foot et Diambars de Saly vont recevoir leurs matchs respectifs sur la pelouse du stade Lat Dior de Thies. Cette mesure intervient après l’interdiction de la tenue des rencontres officielles dans les centres et autres académies par FSF.

La lettre circulaire N°23/00999/FSF-SG en date du 10 octobre 2023 portant « Transmission Règlement des terrains, stades et installations annexes » , face au manque criard d’infrastructures, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé d’interdire, la tenue des rencontres dans les centres et autres académies. Désormais « pour être homologué et déclaré apte à recevoir des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 et Coupes séniors, un stade doit avoir un statut de stade national, fédéral, régional, départemental, ou communal, répondre aux critères d’homologation et disposer des équipements ci-après, vérifiables et constatables par la commission compétente pour les compétitions professionnelles« .

Hier, une programmation émanant de la LSFP informe que Diambars et GF recevront leurs adversaires, la Sonacos et l’US Gorée, au stade Lat Dior de Thiès, respectivement le dimanche 5 et le lundi 6 novembre. Reste désormais à savoir si les deux formations vont continuer à recevoir leurs matchs dans l’enceinte du stade Lat Dior de Thies.

wiwsport.com