À deux jours du choc royal entre Modou Lô et Ama Baldé, les présidents des Fans Club des deux lutteurs se sont rencontrés ce vendredi pour lancer un appel à la non violence.

C’est à l’arène nationale et sous l’égide du président des amateurs que Mama (Président Fan Club Ama Baldé) et Alioune Sarr (Secrétaire Générale Génération Kharagne) ont lancé un message de paix aux supporters des deux camps à 48 heures de ce combat à tension.

Mama (Fans Club Ama Baldé) : « Modou Lô et Ama Baldé sont des frères… »

« Nous appelons à la non violence. Ama Baldé a lui même dit qu’il ne veut pas que ses supporters gâchent l’événement. Donc nous appelons tous les supporters à la retenue car nous voulons que le combat ait lieu dans la paix. Modou Lô et Ama Baldé sont des frères et des collègues de travail, donc il faut que les choses se passent de la meilleure des manières.

Alioune Sarr (Génération Kharagne) : « Ça reste un combat de lutte et rien de plus… »

« Génération Kharagne est connue pour sa discipline. Pour continuer dans cette lignée, nous avons même déjà confectionné des t-shirts où il est inscrit non violence. L’arène se trouve à Pikine et nous serons des invités. C’est donc aux supporters Pikinois de nous accueillir les bras ouverts et que le meilleur gagne. Ça reste uniquement un combat de lutte et rien de plus ».

Wiwsport.com