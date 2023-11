Il n’est plus à présenter dans le paysage du football sénégalais, Moustapha Seck, l’un des palmarès les plus fournis de l’histoire championnat local et décrit par les inconditionnels comme un spécialiste des montées, a accordé une grande interview à Wiwsport. Il est revenu sur sa énième prouesse qu’il a accomplie cette fois-ci avec l’US Ouakam en seulement une année de contrat.

Désormais en ligue 1 après sa brillante montée avec les Rouge et Blanc, l’ancien coach de Niarry Tally ou encore de l’AS Pikine, a dressé la feuille de route du club mythique de Ouakam qui fait son retour dans l’élite sénégalaise après 5 années passées en Ligue 2. Moustapha Seck a notamment fait une revue de son effectif avant de citer les équipes favorites à remporter le championnat cette saison.

Interview !

Pourriez-vous revenir sur votre préparation en vue de votre retour en Ligue 1 ?

Depuis la rétrogradation, les membres de la direction technique et administrative ont pu bénéficier d’organisations spécifiques et se fixer des objectifs. Lorsque nous sommes revenus en Première Division, Dieu a fait qu’ils soient toujours là, ainsi que certains joueurs et membres du staff. Ce qui est sûr c’est que Ouakam ne participe pas à ce championnat de Ligue 1 pour la première fois et c’est vrai que la Ligue 1 nous a manqué, mais on a manqué à certains aussi. Parce que l’US Ouakam est une équipe qui a une histoire, qui mobilise, qui crée beaucoup de chaleur et d’ambiance dans les gradins.

Nous sommes aussi une équipe qui se bat pour gagner. Je pense que c’est ce que les gens voulaient pour le championnat. Nous allons y travailler et faire ce que nous faisions en Ligue 2. Mais la préparation est la chose la plus importante en ce moment, et nous sommes toujours là parce que nous ne sommes pas encore finis. Ce qui est sûr c’est qu’on est confiant, le groupe vit bien et il y a une bonne ambiance.

Mes favoris pour cette saison

Qu’est-ce qui a été le plus important dans votre préparation ?

La première étape est de reconstruire le groupe. Il importe avant tout de renforcer certains secteurs. Pour cette raison, nous avons ciblé et acquis plusieurs joueurs pour renforcer notre équipe. Mais dans tous les cas, nous avons gardé l’ossature de l’équipe de l’année dernière. Quant à notre staff technique, nous avons renforcé notre équipe en ajoutant deux préparateurs physiques et il n’y a pas de changement pour le reste.

Pouvez-vous revenir sur votre mercato ? Combien de joueurs ont intégré votre groupe cet été ?

Il faut comprendre que même après la fin du championnat, nous n’avons jamais arrêté de jouer. Parce qu’on jouait tous les jeudis avec l’équipe Navétanes de Ouakam. Nous avons donc fait un plan de préparation. Nous avons décidé de recruter spécifiquement des joueurs, de prêter certains joueurs pour qu’ils puissent avoir du temps de jeu, et également quelques joueurs que nous avons ciblés pour qu’ils puissent tenter leur chance ailleurs. Concernant les nouveaux, nous avons l’ancien joueur de l’As Pikine Ndène Cissé, Faramousso Diagne de Walidanne et Idrissa Mbaye, qui évoluait à Jaraaf. Voici quelques joueurs que nous avons ciblés et qui ont commencé à s’intégrer et à l’équipe première.

Peut-on dire que Moustapha Seck a un effectif suffisamment bon pour cette saison ?

Je dirais que j’ai toujours l’habitude de laisser deux créneaux libres dans mon groupe et de les compléter avec de vrais talents. Une équipe n’est jamais complète, il y a donc toujours un travail à parfaire. Mais nous avons un groupe et nous nous adapterons en fonction de leur qualité. Nous bâtirons également une organisation tactique en fonction de la qualité des joueurs.

Pourquoi avez-vous décidé de rester à Ouakam malgré les rumeurs Sur votre départ ?

Je n’ai jamais été en contact avec un club comme cela a été indiqué par un certain média. En clair, c’était une fausse information. Je suis venu le jour où cette information a été publiée dans le journal et les joueurs m’ont remarqué. Si vous avez vraiment besoin d’être professionnel, vous devez d’abord vérifier la vérité de l’information. C’est vraiment dommage. Cependant, je n’ai jamais eu de contact avec de tels dirigeants ou clubs.

« Spécialiste des montées » ? Cela ne me dérange pas mais je veux quand même que cela soit reconnu comme un effort collectif…

À un certain moment du championnat, nous étions sur une bonne voie et nous étions plus soucieux de la montée que de certains détails qui pouvaient freiner nos objectifs. Mais avec le journaliste, nous nous sommes parlé et sommes expliqués et je suis passé à autre chose. Mais c’est le moment où l’information a été sortie qui n’étais pas propice. Parce qu’on était sur une phase extrêmement sensible du championnat. Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons à un stade très sensible et nous ne pouvons renoncer à atteindre nos objectifs.

Alors, ça veut dire que vous aimez rester à Ouakam ?

J’ai toujours dit qu’un entraîneur était comme une femme mariée. Car si elle est bien prise en charge à la maison, elle ne demandera jamais le divorce. Cela est valable également avec un entraîneur. Aujourd’hui, je suis avec une direction administrative qui souhaitait travailler avec moi depuis des années. J’ai également parlé au président qui était là à ce moment-là, mais malheureusement j’étais sous contrat avec un autre club à l’époque.

Mais il s’avère que cette administration a en réalité des ambitions et veut de grandes choses, et elle veut quelqu’un qui corresponde à ses ambitions, et c’est ce qui s’est produit naturellement. Ce n’est pas une question d’argent parce qu’il y avait une meilleure offre ou que l’offre qui m’a été présentée était meilleure par rapport à ce que je perçois ici. J’ai dit la même chose récemment lorsque j’ai été nommé entraîneur de l’année. J’ai dit que le mérite revenait aux joueurs. D’autant plus que s’ils n’avaient pas été aussi talentueux, nous n’aurions pas pu faire le travail.

l’US Ouakam cherchera d’abord à consolider sa place en ligue 1

Moustapha Seck « spécialiste des montées », êtes-vous de cet avis ?

Cela ne me dérange pas qu’on m’appelle ainsi, mais je veux quand même que cela soit reconnu comme un effort collectif. Parce que si je fais partie d’une chaîne et que je joue un rôle dans cette chaîne, c’est un effort collectif mais en même temps Dieu m’a permis de participer à plusieurs montées. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Il est très difficile d’avoir des responsabilités, surtout si vous détestez l’échec. Même si Dieu vous donne la victoire, elle ne viendra pas sans effort. C’est pourquoi je préfère le terme « une constance dans la performance ». C’est mieux parce que le “spécialiste des montées’’ c’est comme si le travail d’une l’équipe ou d’un club était attribué à une seule personne.

Quels sont les objectifs de l’US Ouakam cette saison ?

Nous venons d’arriver, nous allons d’abord essayer de s’installer avant toute chose. Pour assurer notre maintien le plus rapidement possible. S’il y a un dirigeant qui estime que remporter le trophée est l’objectif de l’US Ouakam – c’est peut-être ce qui a été écrit dans son contrat. Pour moi, le maintien reste un objectif qui m’est assigné.

Quelles sont les équipes favorites pour remporter ce championnat cette année ?

Avec la nouvelle saison, il y a un renouvellement d’effectif, donc il est difficile de citer les équipes favorites. Comme vous le savez, les clubs changent de philosophie à chaque saison. Si vous regardez certains clubs, ils ont pratiquement renouvelé leurs effectifs. Il faut donc attendre après cinq à six journées pour avoir une véritable idée sur les formations. Toutefois, les candidats sérieux sont bien entendu ceux qui étaient sur le podium l’année dernière. Mais sachez que le championnat est une course d’endurance. Nous continuerons donc à nous battre tout au long de la première phase pour avoir une idée claire de l’issue de la saison.

Le championnat sénégalais ? Nous avons vu de grandes améliorations à tous les niveaux, tant au niveau organisationnel que dans la gestion des clubs.

Quelle est la clé pour devenir champion du Sénégal ?

Tout d’abord, il est important d’avoir une bonne organisation à tous les niveaux. Avoir une approche de préparation des matchs en amont et en aval, c’est important parce que s’il y a un pilotage à vue cela peut amener une frustration. Concernant les joueurs, Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres clubs mais je pense que Ouakam a la chance. En tout cas, la saison dernière, les joueurs n’ont eu aucun problème en termes de paiement, de transport ou d’hébergement. Maintenant, si un club parvient à gérer ces choses-là, alors le reste c’est le travail sur le terrain.

Que pensez-vous du championnat sénégalais ces dernières années ?

Je pense que nous verrons de grandes améliorations à tous les niveaux, tant au niveau organisationnel que dans la gestion des clubs. C’est parce que les présidents travaillent très dur. Il y a dix ans, c’était très informel, mais aujourd’hui, je sens qu’il y a un effort derrière cela. Quant à l’association de gestion, le responsable recherche des sponsors, ou un minimum de sponsors, donc je pense qu’ils ont fait des efforts depuis un moment. Par rapport à l’administration de la ligue professionnelle, Il y a des efforts qui sont en train d’être opérés.

Auparavant, c’était difficile de maîtriser le calendrier mais maintenant nous avons une idée du début et de la fin du championnat, mais l’année dernière en particulier, il y a eu des interruptions dues à des problèmes politiques, au CHAN et même à la Coupe du monde. Mais je pense qu’il y a beaucoup d’améliorations que nous constatons maintenant. Il y a aussi l’émergence des stades, même si le nombre de terrain n’est pas encore suffisant, je pense que ce sera vraiment un très bon championnat.

