Pour les besoins des Championnats d’Afrique 2023, les taekwondoïstes sélectionnés en équipe nationale font un déplacement périlleux à Abidjan (Côte d’Ivoire). Une occasion pour ces combattants de décrocher à la fois des médailles et de se rapprocher de la qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024.

Avec 15 athlètes dans la délégation, les Sénégalais seront très at- tendus sur le sol ivoirien face à leurs homologues africains pour disputer ces joutes continentales, du 5 au 6 novembre. Porteur d’es- poir dans sa catégorie, Mouhamadou Fadilou Mbacké Guèye sera du voyage. Son compatriote et redoutable Souleymane Ndoye y sera avec Bocar Diop et Mouhamadou Mansour Lô. Cheikhouna Seck et Ababacar Sadikh Soumaré seront d’attaque et figurent dans la liste, tout comme Mouhamed Touré et Seydina Limamou Laye Sèye.

Performantes ces derniers temps, Ndèye Ngoné Fall et Mama Ndiaye tenteront de défendre toutes leurs chances à ces joutes. Mame Diarra Loum, Ndèye Maty Sarr et Yacine Diaw viseront égale- ment les plus hautes marches. Marème Faye et Dieynaba Diouf seront également de la partie.

Sous la conduite du président intérimaire de la Fédération sénégalaise de Taekwondo, Ababacar Fall, la délégation devait s’envoler pour Abidjan hier (jeudi). Les athlètes sont accompagnés par les coachs Alioune Diovol, Assane Dione et Pape Niogou Diallo, en plus du médecin de l’équipe, Ndèye Maguatte Touré.