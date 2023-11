Ce n’était que des matchs amicaux mais l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal a montré, face à la Tunisie, un adversaire de taille, qu’elle a de quoi faire valoir ses ambitions.

Les Lionnes ne doivent pas s’enflammer, mais battre la Tunisie à deux reprises (2-0 ; 3-2), quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations et huitième au dernier classement FIFA sur la zone Afrique, ce n’est pas anecdotique. Avant le dernier tour qualificatif à la CAN 2024, les filles de Mame Moussa Cissé ont donc confirmé qu’elles sont prêtes à rivaliser avec les meilleures nations africaines au terme de leurs deux victoires face satisfaisantes face aux Aigles de Carthage, comme nous l’affirme le sélectionneur.

Avez-vous eu ce que vous recherchiez pour votre équipe en disputant ces deux matchs amicaux contre la Tunisie ?

C’était important de jouer ces deux matchs amicaux contre une équipe qui a beaucoup de similitudes avec notre prochain adversaire. La Tunisie est une bonne équipe qui a beaucoup progressé depuis la dernière CAN. Elle nous a posé beaucoup de situations auxquelles on a su répondre. Le fait de gagner les deux matchs est très important pour le capital confiance du groupe.

Mais au-delà du résultat, je retiens le contenu très intéressant avec beaucoup d’enseignements. Ces deux matchs nous donnent des certitudes par rapport à la philosophie de jeu que nous devons adopter mais aussi par rapport à la qualité des joueuses que nous avons. Sur les 23 joueuses présentes nous avons fait jouer les 21, et cela nous donne des certitudes sur les capacités des unes et des autres.

Deux matchs, deux victoires, cinq buts marqués et deux encaissés. Etes-vous satisfait des deux performances générales de votre équipe ?

Je suis globalement satisfait de la performance de l’équipe. Ce n’était pas facile de gagner les deux matchs chez l’adversaire mais les filles ont montré beaucoup de sérieux et d’application en étant très réalistes devant. Sur le deuxième match, après avoir mené par 3-0, l’équipe s’est un peu désorganisée avec les changements, et on a pris deux buts. Mais l’essentiel était de gagner, de voir le maximum de combinaisons possibles et de faire face à une adversité de taille et d’un arbitrage pas à la hauteur.

Maintenant, place à l’Egypte en fin d’année. Comment va se dérouler votre préparation ?

Ces deux matchs amicaux font partie de la préparation contre l’Égypte. Les expatriées sont retournées en Europe, les U20 vont en regroupement pour préparer leur match du 11 novembre (dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde des moins de 20 ans) et le reste du groupe va retrouver le championnat prochainement. On prévoit un autre regroupement d’ici deux ou trois semaines avec des joueuses locales, en attendant le retour des expatriées à partir du 27 novembre.

wiwsport.com