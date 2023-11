Après les deux victoires en amical face à la Tunisie, Mame Moussa Cissé est revenu sur l’intégration des trois nouvelles binationales.

Depuis plus de deux ans, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal a commencé à exporter dans les Championnats européens un nombre conséquent de joueuses. Mais avec la nouvelle stratégie de «recrutement» de binationales et les toutes dernières arrivées, notamment, Ndeye Lohourignon, Noélie Mendy et Aïmy Diop, les Lionnes se sont bien renforcées. Joint par notre rédaction après la nouvelle victoire de son équipe en amical contre la Tunisie, le sélectionneur Mame Moussa Cissé, par ailleurs, a évoqué l’intégration de ces joueuses.

« Elles ont bien été accueillies dans le groupe et leur intégration a été facile. Maintenant, elles découvrent un football africain différent de ce qu’elles ont l’habitude de voir en termes d’intensité et d’agressivité. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’elles ont du talent, des dispositions technicotactiques requises dans le haut niveau mais aussi l’engagement et la volonté d’apporter une plus-value à cette sélection. Toutes les trois ont participé aux matchs et ont donné satisfaction. Avec le temps, elles peuvent beaucoup nous apporter », a souligné le technicien sénégalais.

wiwsport.com