Auteurs de prestations remarquables avec les Lions locaux et les U20, Pape Mamadou Sy et Landing Badji, tout comme Edouard Mendy, ont été nommés pour le titre de meilleur gardien de l’année aux CAF Awards 2023.

C’est une belle considération pour Pape Mamadou Sy (26 ans) et Landing Badji (20 ans). Alors qu’ils ont commencé à découvrir le monde professionnel il y a seulement quelques mois, les deux jeunes gardiens sénégalais ont été nominés pour le titre de meilleur gardien de but de l’année des CAF Awards, le 11 décembre prochain. Edouard Mendy est également plébiscité.

Ancien joueur de Génération Foot transfuge au RFC Seraing l’été dernier, Pape Mamadou Sy aura été l’un des héros de la victoire finale de l’Equipe Nationale locale lors du dernier Champions d’Afrique des Nations. De son côté, Landing Badji, formé à l’AS Pikine et évoluant désormais sous les couleurs d’Umm Saalal, a remporté la Coupe d’Afrique de Nations U20 sans concéder de but.

Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in! 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/oduoCRJL2O

— CAF (@CAF_Online) November 1, 2023