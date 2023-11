Pour succéder à Pape Matar Sarr, le Sénégal aura quatre candidats pour le titre de meilleur jeune joueur africain de l’année au CAF Awards 2023.

Un peu plus que pour le trophée des meilleurs gardiens, le Sénégal place pas moins de quatre représentants dans les nommés au titre récompensant le meilleur espoir de l’année à l’occasion des prochains CAF Awards. Vainqueur de la CAN U17 et déjà auteur de sa première sélection avec les Lions A, à 15 ans, Amara Diouf fait partie de cette liste de joueurs prometteurs.

Pour succéder à Pape Matar Sarr, vainqueur du trophée l’année dernière, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Pape Demba Diop sont aussi présents mais devront faire face à une belle concurrence. Abdessamad Ezzalzouli (Maroc), Gift Orban (Nigeria), Dango Ouattara (Burkina Faso), Bilal El Khanouss (Maroc), Souleymane Alid (Burkina Faso) et Enerst Nuamah (Ghana) sont nominés.

