Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal n’avait pas connu de concurrence pour rafler ce titre honorifique. Mais pour cette année, la sélection d’Aliou Cissé devra cravacher fort afin de conserver son trophée de « meilleure sélection masculine de l’année », à l’occasion des prochains CAF Awards prévus le 11 décembre.

Sadio Mané et ses partenaires doivent surtout cette nomination à leur place de huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde mais aussi à leurs belles prestations pendant les qualifications à la prochaine CAN. Dans le même temps, ils devront faire face à la concurrence du Maroc – demi-finaliste au Qatar – de la Gambie, du Cap-Vert ou encore du Mozambique.

Your 🔟 nominees for National Team of the Year (MEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/NGUlVIG93g

— CAF (@CAF_Online) November 1, 2023