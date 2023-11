Le Sénégal a deux représentants dans la liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur de football masculin de l’année 2023. Aliou Cissé, vainqueur du trophée en 2022, et Pape Bouna Thiaw, qui a guidé l’Equipe Nationale locale au premier titre du Champions d’Afrique des Nations, ont été retenus par la CAF.

Mais il faudra concurrencer fort. Walid Regragui, demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, ou encore Marcel Koller, vainqueur d’une nouvelle Ligue des Champions avec Al-Ahly, sont bien présents. Tom Saintfiet et Amir Abdou, sélectionneurs de la Gambie et de la Mauritanie, sont également parmi les nominés.

The masterminds behind it all. 🧠

Your nominees for Coach of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Ne4m583Rji

— CAF (@CAF_Online) November 1, 2023