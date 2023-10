Le sélectionneur de l’équipe nationale U17, Serigne Saliou Dia, a tiré un bilan satisfaisant des trois matchs amicaux disputés lors de la deuxième phase de la préparation en Turquie. Avec deux victoires devant le Panama (4-0) et l’Ouzbékistan (3-1), un match nul contre la Russie et sept buts marqués, le Sénégal s’est bien étalonné en direction de la Coupe du monde de la catégorie prévue du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie.

«Il fallait avoir lors de cette deuxième phase, des profils similaires aux adversaires que nous aurons à la prochaine Coupe du monde. C’est l’occasion de féliciter la Fédération sénégalaise de football pour les initiatives entreprises. Il nous fallait à travers ces adversaires que sont la Panama, la Russie l’Ouzbékistan avoir des profils similaires que l’Argentine, la Pologne et le Japon. C’était extraordinaire d’avoir ces genres de match pour que les joueurs soient prêts face à tous les adversaires. Nous avons eu trois matchs avec deux victoires et un match nul. Nous avons marqué 7 buts et un but encaissé », s’est-il réjoui au micro de FSFTV. Le sélectionneur national des champions d’Afrique U17 en titre s’est voulu prudent de cette évaluation jugée bonne.

« C’est un peu flatteur mais l’essentiel est de ne pas trop se focaliser de cette évaluation normative. Nous avons besoin de cette évaluation formative pour corriger et améliorer dans le jeu. Ce n’est pas si on dort sur ces résultats et on a alerté nos jeunes joueurs », note-t-il. Le technicien sénégalais espère affûter un peu plus son groupe dans cette ultime phase prévue en Indonésie. «Avant cette troisième phase qui nous amène vers le Mondial en Indonésie. Nous avons travaillé avec 23 joueurs. Maintenant, il faut travailler avec 21 joueurs. C’est une décision de la FIFA. On a voulu compter sur un groupe très large car on pouvait avoir des blessés. Ce mardi, on va avoir un groupe des 21 au complet. Il faudra désormais affûter un peu plus l’équipe pour être prêt au Jour J. On sera en Indonésie, dix jours avant la compétition. Peut-être que l’on aura un adversaire sur place qui pourra nous permettre de faire les derniers réglages avant d’entamer notre premier adversaire, l’Argentine le 11 novembre », souligne-t-il.

