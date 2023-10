Gros coup d’arrêt pour Pape Ndiaye Souaré. Arrivé libre au Motherwell FC lors du dernier marché des transferts, l’ancien latéral gauche international sénégalais (33 ans, 25 sélections, 1 but) s’est blessé à une cheville à l’entraînement la semaine dernière. Déjà absent lors de six matchs cette saison, le joueur formé à Diambars sera indisponible au moins quatre mois, a indiqué son club.

Une mauvaise nouvelle pour l’ancien joueur de Lille, du Stade de Reims et de Crystal Palace, alors que son contrat avec le Motherwell FC arrivera à son terme en février 2024. Titulaire lors des deux premières journées de Premiership (D1 écossaise) avec le club du North Lanarkshire, Pape Souaré a participé à six matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont trois en League Cup.

Pape Souare has picked up an ankle injury that will keep him out for a minimum of four months.

Speedy recovery, Pape.

— Motherwell FC (@MotherwellFC) October 31, 2023