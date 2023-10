Le président de la FIFA, Gianni Infantino a divulgué ce mardi soir, l’identité du pays organisateur de la Coupe du monde 2034. Après le Qatar, l’Arabie Saoudite sera le prochain hôte asiatique de la fête du football mondial.

Fin de l’attente ! Nous savons désormais quel pays organisera la Coupe du monde 2034. Le président de la FIFA a déclaré que l’Arabie Saoudite sera le pays hôte de cette édition. « Le plus grand show sur terre sera organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 – en Amérique du Nord. Les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de FIFA devraient être accueillies en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) – avec trois matchs de célébration joués en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) – en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034. Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans la mise en scène de matchs dans le tournoi – ça rend le football vraiment mondial ! », a annoncé le président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’Australie a décidé mardi de renoncer à sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034 de football, renforçant ainsi la position de l’Arabie saoudite, plus que jamais favorite pour accueillir l’événement.

wiwsport.com