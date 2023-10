Le quai Henry Jay du quartier Sindoné a été le point de ralliement de nombreux amateurs de sport nautique samedi, à l’occasion de les traditionnelles régates de Saint-Louis, co-organisées par l’Entente Réveil Guet Ndar Mool et le sous-quartier Lodo.

Dans cette édition 2023 intitulée la «Fête de la Rame», trois courses étaient au programme.. La pirogue «Abdoulaye Dièye» (DG AIBD) a remporté la première course, devant «Abdoulaye Daouda Diallo »(Président du CESE).

Pour la course appelée «Naufrage», c’est la pirogue «Cheikh Issa Sall» (Directeur de la Caisse de Consignation et maire de Mbour) qui s’est largement imposée devant celle de «Cheikh Oumar Anne» (Ministre de l’Éducation Nationale et maire de Ndioum).

La grande course, dotée du trophée Mansour Faye, a été rem-portée par la pirogue «Amadou Mame Diop» (Président de l’As- semblée nationale et maire de Richard Toll), devant «Adja Aminata Mbengue» (épouse de Cheikh Samba Sène). Cette année, les sous-quartiers Pondou Khoulé et Dakk ayant refusé de participer à la course, seuls Lodo et l’Entente Réveil Gueth Ndar Mool ont organisé la manifestation.

Stades