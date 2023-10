L’OM a été très actif lors du mercato de l’été dernier, se renforçant de nouvelles armes offensives notamment avec les arrivées des deux internationaux sénégalais : Ismaila Sarr et Iliman Ndiay. Et même si les deux Lions de l’OM sont loin d’atteindre leur plein potentiel à Marseille, Jordan Veretout est heureux d’être avec eux.

Jordan Veretout a été interrogé en conférence de presse sur Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye, deux joueurs sénégalais qui ont rejoint le club de la cité phocéenne cet été cet été en provenance, respectivement de Watford et Sheffield United.

Le milieu de terrain de l’OM a alors confié tout ce qu’il pensait de ses deux coéquipiers à Marseille. « Ce sont 2 très bons joueurs qui nous apportent de la profondeur avec Isma, beaucoup de technique avec Ili. Ce sont des joueurs qui montent en puissance aussi. Il fallait cette petite adaptation au début du championnat. On a besoin d’eux et c’est aussi une qualité pour nous ». Il ajoute : « On est très content de les avoir dans le groupe. J’espère qu’ils vont marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et qu’ils vont nous faire gagner des matchs ».

wiwsport.com